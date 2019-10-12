«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزتين من «وورلد فاينانس»

المصدر: دبي- البيان

حصد «الإمارات الإسلامي»، جائزتين خلال حفل توزيع جوائز مجلة «وورلد فاينانس للتمويل الإسلامي 2019»، وذلك تكريماً لقوة أدائه المالي، والتزامه المتواصل تجاه الابتكار. وفاز «الإمارات الإسلامي» بجائزة «أفضل مصرف إسلامي في الإمارات لعام 2019»، تقديراً لأدائه المالي القوي، والتزامه بالتميّز في تقديم الخدمات وعمليات الرقمنة، علاوة على منهجيته المميزة في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة. كما فاز صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، بجائزة «الشخصية المصرفية لعام 2019 في قطاع التمويل الإسلامي».

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: على مدار السنين، لعب «الإمارات الإسلامي» دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي نجاحنا والتكريم الرفيع الذي تلقيناه على مستوى القطاع، ليعكس الإقبال الواسع على الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة والمنطقة عموماً، وسنواصل بالتأكيد دعمنا لرؤية دبي، بترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وسنحرص في الوقت نفسه على مواصلة تقديم الخدمات الأفضل في فئتها لمتعاملينا.