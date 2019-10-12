فندق سيتي ماكس يكشف عن «كلاي بوت» بحلته الجديدة

المصدر: دبي- البيان

كشف مطعم كلاي بوت الهندي في فندق سيتي ماكس بر دبي، عن تصميمه الجديد وقائمته المميزة. وأصبح المطعم الذي تم تجديده الآن، أكثر اتساعاً، ما يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بالمساحة إلى أقصى الحدود، لدى زيارة المطعم مع العائلة والأصدقاء في أي مناسبة. يوفر التصميم الجديد في كلاي بوت، أجواء دافئة تمنح الضيوف شعوراً وكأنهم في بيوتهم. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالمنطقة المخصصة للعب.

ويحضر كبير الطهاة فيجندرا راوات، قائمة الطعام الهندية الأصيلة، الغنية بالمأكولات الطازجة التي تنعش الحواس. وقد استوحى الشيف راوات توابل الماسالا المميزة الخاصة به من الأكلات المنزلية، ما يُضفي لمسةً تراثية على القائمة. يصطحب كلاي بوت ضيوفه في رحلة للتلذذ بالأطباق المميزة، وتذوق مجموعة متنوعة من وصفات الماسالا المحلية، المستوحاة من نكهات من مختلف المقاطعات الهندية.