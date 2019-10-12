علامات تجارية جديدة في «ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي- البيان

أضاف ابن بطوطة مول مجموعة متنوعة وراقية من المتاجر والعلامات التجارية فضلاً عن فعاليات الترفيه، ففي مجال الأزياء، هناك أول متجر مستقبلي من سنتربوينت، إلى جانب رويال فاشون، وبراندز فور لس.

ولمنتجات الجمال والاكسسوارات والأحذية، هناك هايما: الذي تأسس في أمستردام 1926، ويقدم مجموعة متنوعة من تجهيزات وأدوات الطهي وتناول الطعام ومستحضرات التجميل والأدوات المكتبية والألعاب وغيرها بأسعار مناسبة. وديتشمان الذي تأسس في 1913 كأكبر متجر أحذية أوروبي، وكلاركس الذي تأسس في سومرست بانجلترا عام 1825، ويقدم مجموعة من الأحذية والحقائب والاكسسوارات ذات التصميمات المبتكرة والذوق الرفيع والصناعة الراقية. وللإلكترونيات والديكور، هناك إي سيتي، وهومز فور لس متجر الاكسسوارات المنزلية الذي يمنح زواره خصومات تصل إلى 60%.