جمارك دبي تنال التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف حسين الفردان، مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي، رئيس منظمة الأفكار العربية وأفكار الإمارات وعضو منظمة الأفكار البريطانية، حصول جمارك دبي على التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية للعام العاشر على التوالي، لتتوج جمارك دبي إنجازاتها كأول مؤسسة حكومية في الدولة والعالم تحصد ذلك التصنيف لعقد من الزمن، إذ جاء التقييم من خلال فريق متخصص من منظمة الأفكار البريطانية لنظام الابتكار المؤسسي في الدائرة.

وأضاف مدير مركز الابتكار، في تصريحات لـ«البيان» أن الدائرة استطاعت تخطي عملية التقييم والحصول على هذا التصنيف العالي بالدرجة الكاملة 100% لآخر سبع سنوات في إطار جهودها الرامية للحصول على المركز الأول عالمياً والتفوق على المؤسسات الحكومية والجمركية في مجال الابتكار، ودعم مباشر من الدائرة لموقع الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعتبر الأعلى في تقييم نضوج مستوى الابتكار في المؤسسات.

فخر

وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق لدائرة حكومية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مشيراً إلى أنه لم يكن ليتحقق لولا الدعم من القيادة الرشيدة التي تحرص على ترسيخ الابتكار كثقافة وأسلوب حياة، ضمن منظومة متكاملة، من خلال استراتيجيتها الشاملة على تعزيز دور الابتكار كمحرك رئيس للتطوير الحكومي ورافد أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي.

وأكد أن هذا الإنجاز يُسهم في تعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة الإمارات كمركز ابتكار عالمي، مشيراً إلى أن الإبداع والابتكار أصبحا في مقدمة الأولويات والأهداف التي تسعى جمارك دبي لتحقيقهما من خلال تحفيز الموظفين والمتعاملين على تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة، حيث تمتلك الدائرة استراتيجية متكاملة للابتكار الحكومي لتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك لدعم رؤية القيادة الرشيدة، والمضي قٌدماً في تحقيق اقتصاد المعرفة ودعم تنفيذ مئوية الإمارات2071،وذلك من خلال الاستفادة من الابتكارات الجديدة التي تساهم في اختصار الوقت والجهد وتوفير الكلفة على المتعاملين.

التصنيف البلاتيني

وأضاف الفردان أن التصنيف البلاتيني يعتبر من أكثر المعايير دقة وصعوبة في تقييم نظم الابتكار العالمية حيث يحتوي على 10 معايير رئيسية و50 معياراً فرعياً، وجميع المعايير يجب أن ترتبط بأدلة واضحة لآخر 5 أعوم، ويتم منح التصنيف «البلاتيني» إذا كانت كفاءة نظام الابتكار تصل إلى 90% فأكثر وتغطي الجوانب التشريعية والمالية، وإجراءات النظام وقوانينه، وملاءمته وارتباطه بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ومدى تحقيقه لأهدافها، والاتصال، والنشر، والتواصل، والحوافز، والمكافآت، ومؤشرات الأداء، وقياس كفاءة النظام، وإدارة المعلومات، وتدريب الموظفين وخضوع النظام للتطوير المستمر، مشيراً إلى أن دائرة جمارك دبي تعتبر أول مؤسسة حكومية في الدولة تشارك في جائزة الأفكار البريطانية الغير ربحية، وأول مؤسسة حكومية في الدولة والعالم تحصل على التصنيف البلاتيني من أول تقييم لها عام 2010 وإلى 10 سنوات متتالية حتى عام 2019.