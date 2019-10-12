170 مليون درهم إجمالي قيمة عقود «إي إف إس» خلال 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «إي إف إس» العالمية لإدارة المرافق عن فوزها بعقود بقيمة تتخطى 170 مليون درهم خلال 2019، مشيرة إلى أن محفظتها من المشاريع بشكل عام تجاوزت 4.2 مليارات درهم في العقود التراكمية لتغطي خدماتها مساحة أعمال تصل إلى 44 مليون متر مربع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

حلول

وتقدم المجموعة حلولاً شاملة لإدارة المرافق تتألف من أكثر من 75 خدمة من خلال قطاعات أعمال متخصصة مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والصناعية، والقطاع العام، وأماكن العمل المتكامل، والتعليم، وتجارة التجزئة والتطورات متعددة الاستخدامات.

عقد

وذكر بيان للشركة أن أبرز مشاريعها إبرام عقد مع شركة «تي بي سي» السعودية لتقديم خدمات لـ2714 مدرسة عبر المنطقة الغربية في المملكة وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعزز هذا المشروع مكانة إي إف إس التي تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لأعمالها، لتتألف محفظة «إي إف إس» من عملاء بارزين ومرموقين من الجهات الحكومية وأكثر من 500 عميل من المؤسسات الخاصة.

وضمت مجلة «فوربس» في تقريرها الأخير مجموعة «إي إف إس» في قائمة أفضل 50 شركة خاصة في الإمارات، حيث نالت استحساناً كبيراً من جوائز التقدير لعرضها أفضل الممارسات الصناعية في مجال رعاية العمال، استناداً لسجل مسح إشراك الموظفين السنوي الذي أجرته الشركة على مستوى عملائها.

وقال طارق شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تواصل إي إف إس بناء مؤسسة مستدامة مع التركيز على رضا العملاء وإسعاد الموظفين للارتقاء بالناتج العام».