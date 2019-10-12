تفوق إماراتي باستثمارات البنية التحتية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات إلى جانب كل من كندا والولايات المتحدة الواجهة عالمياً من حيث المزج القوي للاستثمار في البنية التحتية، والاستثمار في المرافق التجارية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت ضمن الدول العشر الأولى في الاستثمار في البنية التحتية، محتلة المرتبة الثالثة عالمياً، متفوقة على أستراليا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والبرازيل، والمكسيك والدانمارك، وفق «تصنيفات مؤشر الأساس العالمي 2019، لأفضل 10 دول في البنية التحتية المدمجة وقوة الاستثمار في المرافق التجارية» الذي أصدرته مجلة «Site Selection magazine» الأمريكية أخيراً.

كما حلّت الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً في تصنيف البنية التحتية.

وتصدرت كندا المؤشر هذا العام لتأتي في المرتبة الأولى. فيما تقدمت المملكة المتحدة بعدة مراكز، ودخلت البحرين والدنمارك المراكز ضمن العشرة الأولى. وبدا موقف المكسيك التي جاءت في المرتبة الثامنة ضعيفاً الآن، بالنظر إلى أن رئيس البلاد الجديد تسبب في توقف مشروع مطار كبير في طور بنائه. أما حالة كندا فلا تظهر أي علامات على تراجعها، بفعل عوامل مثل الطقس البارد، وعدد السكان القليل نسبياً.