«مانيج إنجن» تستعرض حلولاً مطعمة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

استعرض «مانيج إنجن»، القسم المختص بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية لدى شركة «زوهو كوربوريشن»، خلال المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، كيفية دمج «زيا»، مساعد الذكاء الاصطناعي من زوهو، في حلول تساعد العملاء على تحقيق أثر فعلي وملموس على الأعمال.

وقال نيرمال مانوهاران، المدير الإقليمي للمبيعات لدى مانيج إنجن: «أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي عاملَ نجاح أساسياً للشركات التي تتطلع لتحقيق أفضلية تنافسية، إلا أن الذكاء الاصطناعي يفرض في الوقت ذاته تهديدات جديدة للشركات التي ترغب بالتعامل مع الأمن الاستباقي لتقنية المعلومات، بحيث لا يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى خرق الأمن. قمنا بتعريف الزوار والعملاء بأحدث التوجهات في تقنية المعلومات ومناقشة مخاوفهم الأمنية ومساعدتهم في التغلّب على تلك المخاطر».