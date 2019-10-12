«براو»: المستوى الحالي لأمن البيانات غير كافٍ للشركات

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «براو» أن المستوى الحالي لأمن البيانات غير كافٍ للشركات ويتطلب جهوداً أكبر لتعزيزه. واستعرضت الشركة مجموعة من الحلول في مجال تحليل البيانات والحلول الأمنية خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2019».

وقالت: في عالمٍ يزداد تعقيداً من الشركات العالمية التي تستخدم أنظمة المعلوماتية ذات المنصات المتعددة والمترابطة التي تقوم بدمج مراكز الخوادم ومراكز البيانات المستندة إلى الحوسبة السحابية، تصبح أهمية جمع البيانات ومراقبتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال رولاند هاشم، المدير الإداري للشركة: أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر تعقيداً وتكلف الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات، واللافت أن ثلثي انتهاكات أمن المعلومات تُعزى إلى مزيجٍ من إهمال الموظفين والتسلل الخبيث.