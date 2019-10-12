«فوجيتسو» تطلق ماسحاً ضوئياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «بي إف يو ليميتد» التابعة لشركة «فوجيتسو ليميتد»، عن إطلاق ماسح ضوئي جديد باسم fi-800R ؛ يعكس رؤيتها الهادفة إلى تعزيز بيئات الأعمال الإنتاجية لا سيما في المكاتب الأمامية التي تتعامل مع الجمهور.

يقوم الجهاز الجديد بمسح جوازات السفر وبطاقات الهوية والمستندات معاً ويظهر بتصميم مضغوط مبتكر مع آلية مسار مزدوج على أحدث طراز، بما يمكن الموظفين من إكمال مهامهم في مكان واحد، وهذا يعني أن الهوية والوثائق يجري التعامل معها أمام صاحب المستندات والوثائق ولا تترك أمام العيان.

وقال مايك نيلسون، النائب الأول للرئيس في بي إف يو ليميتد: «يمكن الماسح الضوئي موظفي البنوك أو الفنادق أو المستشفيات من تقديم خدمة عملاء استثنائية من دون بذل أي مجهود مضاعف.