«تو سيه. آر. إس. إي» تفوز بصفقة مع إيرباص

المصدر: دبي - البيان

عززت تو سيه. آر. إس. إي، الشركة الفرنسية المتخصصة في تصميم وتصنيع أجهزة السيرفر، مكانتها، بعد نجاحها في إبرام صفقة تجارية مع «إيرباص»، تقوم بموجبها بتوفير خوادم حسابات عالية الكفاءة، ليتم استخدامها من قبل الوكالة الأوروبية لمكافحه الجريمة.

يأتي هذا النجاح التجاري لمجموعة تو سيه. آر. إس. إي، في أعقاب نجاحها في تصميم خوادم الأجهزة المفتوحة ضمن مشروع الحوسبة المفتوحة التي تم تصنيعها، خصوصاً لتشغيلها في خزانات التبريد التي طوّرتها شركة «سبمر تكنولوجيز»، من خلال استخدام خاصية التبريد عن طريق نظام الغمر الذي يعدُ ابتكاراً من شأنه الإسهام في خفض استهلاك الكهرباء.

ومع إبرام تو سيه. آر. إس. إي هذا العقد، تكون إيرباص أحد أفضل خمسة عملاء لدى المجموعة خلال 2019.