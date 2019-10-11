«موانئ دبي» تعزّز وجودها بأمريكا الجنوبية بالتوسع في بيرو

المصدر: دبي - البيان

عزّزت «موانئ دبي العالمية» وجودها في أمريكا الجنوبية من خلال التوسع في أعمالها في بيرو، لتتحوّل من محطة لمناولة الحاويات في ميناء كالاو إلى مركز متكامل للعمليات البحرية واللوجستية التي تلبي احتياجات كامل سلسلة التوريد.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تعكس عملياتنا في بيرو التطبيق العملي لاستراتيجيتنا، الرامية لتمكين التجارة العالمية الذكية، وتجسّد سعينا المستمر لتوظيف كل معارفنا العملية لخدمة شركائنا وعملائنا على المستوى العالمي، التي اكتسبناها من تجربتنا وخبراتنا الطويلة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي.

وعملياتنا في بيرو مؤشر لما نتطلع لتحقيقه من مشاركة مؤثرة في تحقيق الازدهار الاقتصادي للإمارات ومختلف بلدان العالم التي نعمل فيها».

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