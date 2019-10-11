احتفال «سامانا» تطلق 3 مشروعات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أكد عمران فاروق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سامانا، أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإمارات للاستفادة من إكسبو 2020 مع اقتراب انطلاقته، مشيراً إلى إطلاق المجموعة 3 مشاريع جديدة يتم تصميمها حالياً.

وأضاف فاروق في كلمة له أمام جمع من موظفي المجموعة للاحتفال الذكرى الـ 23 لانطلاقها في دبي: للاستفادة من معرض إكسبو، سنطلق 3 مشاريع جديدة، مضيفاً أن الدولة تشهد مشاريع بارزة مثل إكسبو 2020 وبعثة استكشاف الفضاء الطموحة، وهذه المشاريع لها تأثيرها المباشر على الاقتصاد والشركات بالدولة.

وقال آلان جيمس، المدير العام لمجموعة شركات سامانا: «تمثل مجموعة شركات سامانا أحد التكتلات التجارية القائمة في دبي التي تحقق نمواً ثابتاً من سنة لأخرى، كما تعد سياستنا المتبعة في الحفاظ على التنوع، التي يطلق عليها «التوظيف على أساس تكافؤ الفرص» داخل المجموعة التي تدير 8 شركات مختلفة في الشرق الأوسط، أحد عوامل نجاحنا ».

ومجموعة سامانا تقدم العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة. وتشمل شركات سامانا جروب بريميرز إنترناشونال وستار بيزنس سنتر وجلوبال لخدمات الهجرة وإيه إيه إيه أسوشيتس وسامانا للتطوير وكابيتال إنفسنتمنت ليمتد وريلاينس ستار بروبيرتيز إل إل سي.