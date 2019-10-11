المالية: تطبيق قرارات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية ابتداء من 1 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة المالية، أمس، بدء تطبيق القرارات الخاصة بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية ابتداء من 1 ديسمبر المقبل، شاملة قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية، التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والذي شمل تعديل لقرار مجلس الوزراء (38) لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 في شأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ.

وأشار سعيد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من حرص الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة، وبالإضافة إلى فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، شمل توسيع نطاق الضريبة الانتقائية السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وكذلك أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والمشروبات المحلاة المضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى بالإضافة إلى أنه تم تحديد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ.

وقال: تحرص وزارة المالية على العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة؛ لإجراء دراسات معمقة حول التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لأنماط الاستهلاك الضارة بالصحة، وإعداد دراسات دورية حول الضريبة الانتقائية، لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل في الدولة، بما يحقق الأهداف الحكومية الرامية إلى توفير الحياة الصحية والرفاهية لكل أفراد المجتمع، تحقيقاً للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في تأمين الصحة الجيدة والرفاه لجميع أفراد المجتمع.

وتواصل وزارة المالية العمل على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية ملتزمة بتعزيز القوانين الضريبية الصادرة في الدولة، بما يعزّز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.