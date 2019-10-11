3.4 تريليونات دولار سوق خدمات الأغذية العالمي.. وفرص كبيرة بالإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

بلغ حجم سوق خدمات الأغذية العالمي 3.4 تريليونات دولار في العام 2018، وفقاً لتقرير مجموعة IMARC الذي توقع أن يصل حجم السوق إلى 4.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6% خلال الفترة 2019-2024.

وتعد شركة سوديكسو إحدى الشركات العالمية البارزة المتخصصة في خدمات الأغذية وإدارة المرافق، وتقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط منذ 1976 ومقرها الإقليمي بالإمارات.

وقال رشيد نجيم، الرئيس التنفيذي الجديد في منطقة الشرق الأوسط: نعمل على اغتنام فرص النمو الواسعة في السوق المحلي وتوسيع نطاق خدماتنا ذات المستوى العالمي، لتحسين أسس جودة الحياة التي نقدمها لعملائنا والمستهلكين وأيضاً لموظفينا. ويصل عدد العاملين في سوديكسو في الشرق الأوسط إلى 12,500 موظف يعملون في حوالي 800 موقع مختلف، بينما يصل عدد الدول التي تعمل بها إلى 72 دولة، وتقدم أكثر من 100 خدمة لأكثر من 100 مليون مستهلك يومياً.

وتعد سوديكسو من اللاعبين الكبار في هذا القطاع، إضافة إلى شركة أرامارك ومجموعة كومباس.

هيكل القطاع

ويقصد بقطاع بيع الأغذية عملية بيع الأطعمة والمشروبات التي يتم إعدادها للاستهلاك الفوري أو الوجبات الجاهزة وعمليات التوصيل إلى المنازل. وتُصنف منافذ الخدمات الغذائية في قطاعين: المؤسسات التجارية التي تشمل مطاعم الوجبات السريعة، والمطاعم، والمنافذ الترفيهية، والمنافذ غير التجارية التي تشمل العمليات الغذائية التي تعمل داخل مباني المنظمات مثل المستشفيات والمدارس والقواعد العسكرية.. إلخ.

ويمكن أيضاً تصنيف سوق الخدمات الغذائية على أساس أنظمة التشغيل، في النظام التقليدي، حيث يتم تجميع المكونات، التي أعدت وخدمت في نفس المكان، ونظام مركزي، حيث يكون إنتاج الأغذية مركزياً ثم يتم نقله إلى المطابخ في مواقع مختلفة، ونظام جاهز يتم فيه تحضير الطعام في الموقع وتخزينه مبرداً أو مجمّداً إلى حين الحاجة، وأنظمة خدمة التجميع التي يتم فيها شراء الأطعمة المعدة مسبقاً وتخزينها وتجميعها وتقديمها إلى المستهلك.