«ماجد الفطيم» بدبي تدرس بيعاً جزئياً لأنشطة بطاقات الائتمان

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران مصرفيان لرويترز إن ماجد الفطيم بدبي، التي تدير حقوق امتياز متاجر كارفور للتجزئة بالشرق الأوسط، تستكشف خيارات لأنشطتها لبطاقات الائتمان بما في ذلك ضم شركاء لإدارة مخاطر ائتمان غير مضمونة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن ماجد الفطيم، وهي شركة قابضة تملك وتدير أيضاً مراكز تسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عينت بنك الاستثمار الأمريكي موليس آند كو في بداية الصيف لتقديم المشورة وإدارة البيع الجزئي لنجم لبطاقات الائتمان التابعة لها. وأضاف المصدران أنه إذا تمت الصفقة فستستحوذ مجموعة ماجد الفطيم على حصة البيانات في نشاط بطاقات الائتمان وبرنامج الولاء الخاص بها، بينما ستستحوذ البنوك على محفظة القروض. وأعلنت مجموعة الفطيم أنها ستواصل استكشاف وتقييم الفرص التي تدعم النمو المستدام لأعمالها.

وقالت الشركة في بيان: نطور شركتنا لتمويل المستهلكين (نجم) لضمان تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا والطلب المتنامي على منتجاتها.

وأضافت: نرى أن لتمويل المستهلكين مساراً قوياً للنمو، ونعتزم تماماً الاستفادة من ذلك لتحقيق النفع لمستهلكينا وشركائنا.

وقال أحد المصدرين إن البنك الأمريكي سيتي جروب وبنكي المشرق وأبوظبي الأول اختيرت في قائمة مختصرة للعارضين في الصفقة التي قدرت قيمتها بين 200 مليون دولار و250 مليون دولار.