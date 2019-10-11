شركات إعادة التأمين تسعى لتغيير محافظها

المصدر: لندن - البيان

أصدرت وكالة «إيه إم بيست» العالمية للتصنيف تقريراً تحت عنوان «شركات إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاضطرابات تخلق الفرص»، حيث أشارت إلى أن شركات إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلع إلى تغيير محافظها لصالح قطاعات جديدة أو قطاعات أقل تقلباً، وتسعى إلى تنويع مصادر إيراداتها.

وقال سلمان صدّيقي، مدير شؤون التحليلات في شركة «إيه إم بيست»، في هذا السياق: شهد المشهد التنافسي تحولاً جذرياً في العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الصعوبات التي واجهتها شركتان من أبرز شركات إعادة التأمين في المنطقة. قامت فيما بينها بتوفير قدرة تبلغ 600 مليون دولار أمريكي (من إجمالي رأس مال المساهمين) إلى السوق، وكانت لديهما عمليات في مجال إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن شركات إعادة التأمين الإقليمية الراسخة أثبتت مرونة رغم بيئة الأعمال الصعبة. وعلى الرغم من أن أداءها يعد أقل من أداء نظيراتها العالمية، فإنها تواصل ممارسة الضغوط التنافسية وابتكار شرائح متخصصة في السوق لدعم عملياتها الخاصة.