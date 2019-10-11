4 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع 4 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 952 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و854 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم بمنطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية، ومبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم والثالثة الخوانيج الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 111 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم والثالثة الخيران الأولى بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.3 مليار درهم منها 95 رهن أراض بقيمة 1.7 مليار درهم و238 رهن فلل وشقق بقيمة 600 مليون درهم، أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 656 مليون درهم ورهن بمنطقة حصيان الثانية بقيمة 241 مليون درهم.