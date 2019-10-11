7 % نمو إيرادات المنشآت الفندقية بأبوظبي في أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

حققت إيرادات المنشآت الفندقية العاملة في إمارة أبوظبي نمواً بنسبة 7% خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته، وذلك بحسب ما أظهرته أمس أحدث الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

كذلك فقد ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية على المستوى السنوي بنسبة 5.5% في حال مقارنة أغسطس من العام الجاري بالشهر نفسه من العام 2018.

وجاء النمو الكبير في الإيرادات متزامناً مع ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.2% مقارنة مع يوليو الذي سبق.

أما على المستوى السنوي فقد انخفض المؤشر العام لأسعار المبيت بنسبة 4.1% في أغسطس من العام الجاري مقارنة مع الشهر ذاته في العام 2018.

على صعيد حركة النشاط في المنشآت الفندقية بحسب تصنيفاتها فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.8% مقارنة مع الشهر الذي سبق من العام 2018، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المبيت للشقق الفندقية بنسبة 2.6% خلال فترة المقارنة نفسها.

ويتجاوز عدد المنشآت الفندقية 163 منشأة «تشمل فنادق ومنتجعات وشققاً فندقية» طبقاً لإحصاءات دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي.

وكان مركز أبوظبي للإحصاء قام بإنشاء مؤشر إحصائي سعري يتضمن أسعار المبيت في المنشآت الفندقية يتم من خلاله رصد حركة الأسعار.