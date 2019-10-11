الإقبال على ودائع لأجل 6 أشهر يرفع رصيدها 10.4 %

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل 6 أشهر لدى الجهاز المصرفي الإماراتي إلى 182.2 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019، بزيادة نسبتها 10.4% وقدرها 17.2مليار درهم مقارنة مع 165 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وجاء النمو الكبير في الإقبال على هذه الشريحة من الودائع عقب الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة عليها، خاصة في الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما شكل حافزاً للمستثمرين الراغبين في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المضمونة خلال وقت قصير في التحول إلى هذه الشريحة من الودائع. وشكلت الودائع لمدة 6 أشهر نحو 19.4% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي على اختلاف آجالها وفق ما تظهره الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.