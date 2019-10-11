نمو الإنتاج الصناعي في أبوظبي بنسبة 6.6 % خلال الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من العام 2019 إلى مستوى 124.6 نقطة بنمو نسبته 6.6 % مقارنة بالربع نفسه من عام 2018. ويتم الحصول على البيانات المستخدمة في احتساب المؤشر من خلال 65 منشأة ممثلة للنشاط الاقتصادي على مستوى الحد الثاني حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد، وتتوزع عينة المنشآت في أبوظبي والعين بواقع 52 منشأة في أبوظبي و13 منشأة في العين.

وتصدر نشاط صنع الآلات والمعدات قائمة أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 وبنسبة 99.3 %. وارتفعت كميات الإنتاج لهذا النشاط بنسبة 55.2% في مجمل الارتفاع خلال فترتي المقارنة.

كما ساهمت مجموعة «صنع المعدات الكهربائية» في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 بنسبة 17.2% حيث ارتفعت كميات إنتاج هذا النشاط بنسبة 26.9 %.. أما مجموعة صنع الفلزات القاعدية فقد أسهمت في زيادة الرقم القياسي بنسبة 13.3% وارتفعت كمياتها بنسبة 42.7%.

ويغطي الرقم القياسي الكمي للمنتجين الصناعيين قطاع الصناعات التحويلية بشكل ربع سنوي، ويعتمد بناء الرقم على قائمة المنتجات الرئيسية والتي تمثل جميع الأنشطة في الصناعات التحويلية، وذلك باتباع أفضل الممارسات الدولية والمنهجيات في حساب الرقم ومعالجة البيانات، علماً بأن المرحلة القادمة ستشهد تطوير الرقم القياسي للمنتجين ليشمل الصناعات الاستخراجية وقطاعي الكهرباء والمياه.