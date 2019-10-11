«الرواد للعقارات» تبدأ تأجير مساحات تجارية في ند الشبا

المصدر: دبي - البيان

بدأت «الرواد للعقارات» تأجير المساحات التجارية في مشروعها الجديد «سليبار مول» بمنطقة ند الشبا السكنية، وتقع الوجهة الجديدة للتسوق والترفيه، المكونة من أرضي وطابقين، قبالة شارع دبي العين عند مدخل ند الشبا الثالثة والرابعة، بمساحة إجمالية تتجاوز 216 ألف مربعة. والمشروع يضم محال تجارية ومجموعة متنوعة من مرافق الترفيه والمطاعم والمقاهي، بقدرة استيعابية لـ50 محلاً تجارياً ومطاعم ومنافذ ترفيهية، بما في ذلك سوبرماركت ومتاجر وعيادة طبية تقع على مساحة تجزئة تبلغ 152 ألف قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير ومواقف للسيارات بسعة 255 سيارة.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء عام 2020، وتقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 120 مليون درهم.