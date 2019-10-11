«أوبك+» تبحث خفضاً أعمق في إمدادات النفط 2020

المصدر: لندن - رويترز

قال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك»، إن المنظمة وحلفاءها المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط سيتخذون قرارات «قوية» خلال اجتماع في ديسمبر، لتحديد حجم الإمدادات في 2020 التي يُتوقع خلالها انخفاض الطلب على نفط دول المنظمة.

وتنفّذ أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم «أوبك+»، اتفاقاً منذ الأول من يناير لتقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق. ويسري الاتفاق حتى مارس 2020، ومن المقرر أن يلتقي المنتجون لتحديد السياسة في 25 و26 ديسمبر المقبل.

وقال باركيندو لصحفيين في إفادة بلندن: «سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لعام 2020». وقال رداً على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر: «جميع الخيارات مفتوحة».