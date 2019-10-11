سياحة أبوظبي.. إنجازات متواصلة ونمو مستدام

المصدر: إعداد - رامي سميح

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يشهد القطاع السياحي في أبوظبي تطورات متلاحقة، ونمواً متسارعاً مدعوماً بالجهود الحثيثة، التي تبذلها دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة لتعزيز موقع الإمارة على خريطة السياحة العالمية، وهو ما تظهره المؤشرات المعلنة مؤخراً مع ارتفاع عدد النزلاء إلى 2.5 مليون في فنادق العاصمة خلال النصف الأول من 2019.

مؤشرات النصف الأول

3.5 %

زيادة في أعداد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون نزيل

2.9

مليار درهم عوائد الفنادق بنمو 10.6%

10.7 %

زيادة في إيراد الغرف المتاحة

10.2 %

ارتفاعاً في معدل سعر الغرفة

62 %

زيادة في أعداد زوار الحدائق الترفيهية

21.5 %

نمو عدد زوار مواقع الجذب الثقافية والتاريخية والتراثية

22 %

زيادة في عدد زوار المتاحف

23.6 %

زيادة في عدد نزلاء الفنادق من السعودية

15.8 %

زيادة في عدد نزلاء الفنادق من الهند

فنادق العاصمة

أبوظبي

139 فندقاً بواقع 29.4 ألف غرفة

العين

19 فندقاً تضم 2500 غرفة

الظفرة

11 فندقاً بنحو 1200 غرفة