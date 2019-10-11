«بروج» تتوسّع في ميناء الفجيرة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أنها نفذت اتفاقية تأجير مبدئي لأراض جديدة في ميناء الفجيرة بالقرب من منشآتها الحالية، ما يمكنها من الشروع في مرحلة التوسع الثالثة المخطط لها.

وتعتزم الشركة حاليًا استخدام هذه الأراضي لزيادة قدرتها على تخزين النفط الخام وخدماته من خلال تطوير طاقة إضافية.

وتتوقع الشركة أن تقوم المرحلة الثالثة وحدها بإضافة سعة تخزين وخدمات تبلغ 3 مرات ونصف أو 3.5 ملايين متر مكعب مقارنة بحجم عمليات الشركة المتوقعة بعد المرحلة الثانية، والتي ستكون مليون متر مكعب.

وبإمكان بروج للاستثمارات البترولية تنفيذ اتفاقية تأجير نهائية، والتي من شأنها أن تسمح ببدء الخطط والبناء لهذه الأرض خلال 2019، وفي الوقت نفسه أجرت الشركة مناقشات مع كبرى شركات النفط العالمية، التي أعربت عن اهتمامها بأن تكون جزءاً من مرحلة التطوير الثالثة.