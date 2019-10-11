الإمارات ضمن أفضل 10 بلدان لرجال الأعمال الوافدين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت الإمارات في المرتبة الثامنة في تقرير أفضل بلدان العالم لرجال الأعمال الوافدين 2019، متصدرةً دول منطقة الشرق الأوسط، وتفوقت على بلدان عريقة مثل أستراليا (12)، وألمانيا (13)، والنمسا (16)، والولايات المتحدة (18)، وهونغ كونغ (22)، والسويد (23)، والمملكة المتحدة (24)، وفقاً لمجلة «سيو وورلد».

ورصد التقرير تقييم الإمارات التي بلغ رصيدها 77.3 نقطة عند AA، وهو ثاني أعلى تصنيف في القائمة التي ضمّت 68 بلداً، وحظيت به 3 دول إلى جانب الإمارات، هي: تايوان (5)، وفنلندا (6)، وكندا (7).

وجاءت إسبانيا في الصدارة بوصفها أفضل بلد في العالم للوافدين من رجال الأعمال عام 2019، بينما احتلت سنغافورة والبرتغال المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، واحتلت اليابان المرتبة الرابعة.

واستند التصنيف إلى 6 مقاييس رئيسة بإجمالي نقاط (100٪)، تتضمن حصيلة الفرص الوظيفية، والمكاسب المحتملة، ونوعية الحياة، وسهولة نقل الأسرة، وسهولة تربية الأسر، وسهولة الاستقرار في البلد المعني.

وعربياً، حلت كل من السعودية في المرتبة 19، والمغرب 31، وعمان 44، والكويت 58، ومصر 59.