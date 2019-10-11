«أرابتك» و«تروجان» تعيّنان «يو بي إس» و«شعاع» مستشارين لاندماج محتمل

المصدر: أبوظبي - رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن أرابتك القابضة وتروجان القابضة فوضتا بنك يو.بي.إس السويسري وشعاع كابيتال المدرجة في دبي كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي البناء الإماراتيين.

وفي سبتمبر قالت أرابتك التي أسهمت في تشييد متحف اللوفر أبوظبي إن الشركتين «بدأتا عملية مراجعة لإمكانية الجمع بين أنشطتهما للتشييد».

وقال المصدران إن يو.بي.إس السويسري يعمل مع أرابتك، بينما تعمل شعاع مع تروجان.

وقال المصدران إن المناقشات بدأت الأسبوع الماضي، وفي حالة نجاح المفاوضات ستباشر الشركتان التدابير اللازمة وكذلك العملية الواجب اتباعها لدمج محتمل بحسب أحد المصدرين.

وتتولى «تروجان القابضة» عقوداً ضخمة لشركات عاملة في مجال التطوير العقاري، ومن ضمنها الدار العقارية وإعمار العقارية ونخيل.

وفي نوفمبر كلفت أرابتك القابضة بنك الاستثمار موليس آند كو، ومقره نيويورك، بالعمل على خطة جديدة لإعادة هيكلة الديون.