حمدان بن محمد يزور أجنحة عدد من الدوائر الحكومية المشاركة في "جيتكس"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن تجربة التطوير الحكومي في دبي وفي دولة الإمارات عموماً، وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أصبحت اليوم من التجارب المُلهِمة للحكومات الساعية لتعزيز قدرتها وتمكينها من خدمة مجتمعاتها بأسلوب يتماشى مع تطلعات الناس واحتياجاتهم، في الوقت الذي تضع فيه القطاعات الحكومية في دولتنا سواء الاتحادية منها أو المحلية سعادة المجتمع في مقدمة أولوياتها بما استدعاه ذلك من تطبيق أفضل الحلول التقنية وتطويعها بأسلوب يمكّن مختلف دوائرها ومؤسساتها من تقديم أرقى الخدمات في أسرع وقت وبأسهل الطرق.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم إلى معرض جيتكس لتقنية المعلومات خلال اليوم الختامي للدورة التاسعة والثلاثين التي أقيمت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 4500 شركة من 100 دولة، حيث تفقّد سموه خلال الزيارة أجنحة عدد من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية المشاركة في المعرض وتعرف على أهم المبادرات والمشاريع التقنية التي حرصوا على تقديمها والتعريف بها في الحدث الأهم على مستوى المنطقة في مجال التكنولوجيا.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود المبذولة في مختلف مكونات الجهاز الحكومي والرامية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بتبنّي أحدث الحلول وأعلاها قدرة على دعم الأهداف الاستراتيجية لكافة الجهات الخدمية والتنفيذية وأكثرها أثراً في رفع كفاءة العمل الحكومي بما يرقى إلى مستوى الطموحات الكبيرة التي تتطلع من خلالها دبي ودولة الإمارات إلى تصدّر قوائم التنافسية العالمية وصولاً إلى الرقم "1"، مع الاهتمام بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وغيرها من الأدوات والتطبيقات التي قطعنا في مجالها شوطاً كبيراً.

وقد بدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في المعرض بزيارة منصة "دبي الذكية" التي تحمل شعار "دبي لا ورقية"، حيث أطلع سموه من د. عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية على أبرز المستجدات والإنجازات التي تحققت ضمن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021"، ومن أهمها نجاح دبي الذكية في توفير استهلاك 74 مليون ورقة للمعاملات الحكومية بقيمة 335مليون درهم، وذلك بالتعاون مع دوائر ومؤسسات حكومة دبي وخلال فترة لم تتجاوز العامين.

كما اطلع سموه على الخدمات والمبادرات المشاريع التي تنفذها "دبي الذكية" في إطار دعم التحول الرقمي من خلال تطبيق "الآن" الذي يوفر للجمهور 88 خدمة في 10 قطاعات حياتية موجهة للأفراد، وكذلك الخدمات الذكية الجديدة التي أطلقتها في مجالات الإقامة والإسكان والتعليم والتنقُّل وتبرعات الوقف الخيري، وذلك بالتعاون مع الدوائر الحكومية المختصة.

وزار سمو ولي عهد دبي منصة شرطة دبي، حيث أستمع سموه من سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إلى شرح حول مشاريعها ومن أبرزها أول مركز شرطة عائم في العالم، والذي يمثل النسخة الرابعة من المراكز التي تعكف شرطة دبي على إنشائها على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، وسيقدم المركز العائم للمتعاملين 60 خدمة ذكية في "جزر العالم" والمنطقة المحيطة بها، كما سيلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية.

واطلع سموه كذلك على مشروع شرطة دبي "عيون" الذي يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية لمنع الجريمة، والتقليل من الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية. ويسهم المشروع في دعم عملية اتخاذ القرار وضمان تغطية جميع المناطق الحيوية والطرق، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال تقليل نسبة التدخل البشري وخاصة في مجالات الرصد والتحليل والمراقبة.

وتوقّف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حيث كان في استقبال سموّه سعادة اللواء محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة الذي أطلع سموه على أبرز الخدمات الذكية والمشاريع المبتكرة التي تعرضها الإدارة خلال مشاركتها في جيتكس، ومنها "تجربة سفر ذكية" حيث تعرف سموه على مختلف مراحلها بدءً لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة في المطار حتى الدخول إلى الطائرة باعتماد أحدث النظم الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أطلع سموه على التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة وما حققته من إنجازات ضمن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ومبادراتها في مجال التحول الرقمي.

واختتم سموه زيارته بتفقُّد منصة "هيئة تنظيم الاتصالات" حيث استمع سموه لشرح قدمه مسؤولو الهيئة على مجموعة من المشاريع التي يتم حاليا ً التركيز عليها في إطار استراتيجية الهيئة لاستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تقنيات الذكاء الصناعي واستخدامات الروبوتات. وأطلع سموه على الاستخدامات المختلفة للروبوتات والتطبيقات الذكية التي تظهر قدرتها الفائقة على تحديد الأماكن وتحديد السرعة، والتحكم في الأشياء، حيث عرضت الهيئة "تحدي الريشة الذكي" والذي يوضّح مدى قدرة الروبوت على التحكم بدقة في الأشياء، من خلال عرض أطلق عليه "تحدي كرة الريشة" والذي يبرز الإمكانات الكبيرة للروبوت في التحكم وسرعة الاستجابة.