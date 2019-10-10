«فورتينت» تستعرض حلول إنترنت الأشياء والأمن السحابي

المصدر: دبي- البيان

تعتزم شركة فورتينت، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال حلول أمن الشبكات المؤتمتة والمتكاملة، التركيز على أهمية أمن الشبكات المتطورة، من خلال عرض حلول SD-WAN، و SD-Branch، وإنترنت الأشياء وحلول الأمن السحابي في معرض جيتكس 2019.

وقال آلان بينيل نائب الرئيس الإقليمي لشركة فورتينت في منطقة الشرق الأوسط: «يجري الآن استبدال محيط الشبكة، بشبكات بيانات جديدة. وإذ تنتقل البيانات بين الشبكات السحابية المتعددة، وإنترنت الأشياء، وحلول SD-WAN، والجيل الجديد من المكاتب الفرعية، والأجهزة النقالة، فإن التحدي الأكبر، يكمن في ضمان الأمن، والاتساق بين هذه البيئات. وسوف نركز في معرض جيتكس على كيفية إسهام نسيج فورتينت الأمني في توفير حماية واسعة ومتكاملة ومؤتمتة في مختلف سطوح الهجمات الرقمية الخاصة بالمؤسسات من إنترنت الأشياء، إلى مركز شبكة البيانات والشبكات السحابية المتعددة».

تعرض فورتينت منتجاتها في قسم الأمن والشبكات المؤسساتية، في قاعة الشيخ راشد، الجناح SR- C10، حيث تقدم فورتينت جلسات مباشرة، يستمع خلالها الزوار إلى حديث خبراء المنتجات، حول كيف تعمل حلول فورتينت على حماية البنية التحتية المتكاملة، دون المساس بأداء الشبكة تشمل، حلول SD-WAN الأمنية: يوفر الجيل الجديد من الجدر النارية الأفضل في فئتها، والتوجيه المتطور باستخدام حلول SD-WAN، وإمكانات تحسين شبكة WAN.