وزارة المالية تعقد جلسة تفاعلية عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة المالية، جلسة حوارية تفاعلية حول صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبرنامج الضمانات المدعومة من الحكومة والمسرع، ناقشت خلالها كيفية تأهل الشركات المبتكرة للحصول على خدمات الصندوق، واستعرضت إنجازات أهم المشاريع التي استفادت منه، على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، وضمن منصة الحكومة الاتحادية.

وهدفت الوزارة خلال هذه الجلسة، التي حضرها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ونخبة من المبتكرين إلى جانب زوار أسبوع جيتكس للتقنية 2019، إلى استبيان آراء ومقترحات الجمهور بشكل مباشر، لتطوير الخدمات المقدمة، بما يرتقي إلى تطلعات المتعاملين.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية: «تحرص وزارة المالية على المشاركة سنوياً في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، والذي يعد منصة هامة لاستعراض مبادرات الوزارة ومشاريعها الريادية المبتكرة، وتعريف الجمهور بالخدمات والحلول الرقمية المقدمة للمتعاملين، والتعرف عن قرب إلى آرائهم ومقترحاتهم، لتطوير خدمات ترتقي إلى تطلعاتهم وتواكب المستقبل، حيث تدأب الوزارة على تطوير خدمات وحلول تقنية تدعم تحقيق الأهداف الحكومية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».

وأدارت الجلسة فاطمة يوسف النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة المالية الجلسة الحوارية التفاعلية، بمشاركة آليكس كولنز وفادي عميرة من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وحضور نخبة من المبتكرين وزوار المعرض، حيث سلطت الجلسة الضوء على صندوق محمد بن راشد للابتكار، والدور الذي يلعبه في مساندة المبتكرين من الأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة، بمختلف أحجامها، والتعريف بأهم الخطوات التي يجب عليهم اتباعها للحصول على الخدمات اللازمة لمشاريعهم. وتم الحوار أيضاً خلال الجلسة عن برنامج الضمانات المدعومة من الحكومة والمسرع، الذي يقدم خدمات متنوعة للمبتكرين حول العالم، ويعد أهم شراكة بين القطاعين العام والخاص والمبتكرين العالميين.

قصص نجاح

شهدت الجلسة الحوارية عرض قصص النجاح لأبرز المشاريع التي نفذتها كل من شركة "كار سويتش" (Car Switch) في قطاع تجارة السيارات وشركة كنترآكت (Kinteract) في القطاع التعليمي واللتين حصلتا على خدمات صندوق محمد بن راشد للابتكار.