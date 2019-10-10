شراكة بيانات بين «دبي الذكية» وهيئة التنافسية

المصدر: دبي- البيان

وقعت «دبي الذكية» اتفاقية شراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، بهدف فتح عمليات تبادل ومشاركة البيانات على مستوى الدولة.

ووقع الاتفاقية الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام «دبي الذكية»؛ وعبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي تهدف إلى إدراج بيانات منصة «دبي بالس» - التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للتحول الرقمي الذكي في الإمارة- ضمن منصة البيانات الرسمية في دولة الإمارات.

وحول الموضوع قالت الدكتورة عائشة: «تعد البيانات عنصراً محورياً لجميع خطط التنمية المستدامة والتحول الذكي، حيث توفر أساساً متيناً لاتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع الرقمنة والأتمتة. وباعتبارها الجهة الحكومية المعنية بجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى عالمياً، تقود دبي الذكية جهود جمع وتصنيف بيانات المدينة».

وأضافت بن بشر: «يسرنا توقيع هذه الشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي تمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق خدمات «مؤسسة بيانات دبي» على المستوى الوطني، خصوصاً أن منصة «دبي بالس» تعد بمثابة العمود الفقري للتحول الرقمي الذكي في الإمارة. وقد حققت المنصة بالفعل نجاحاً كبيراً، حيث شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في أعداد الزوار- وتحديداً من الخارج - بواقع 1.5 مليون زيارة».

توافق

بدوره قال عبدالله ناصر لوتاه: «سعداء بالتعاون المستمر مع دبي الذكية لدعم هذا المشروع الهمم، حيث يتوافق وبشكل مباشر مع رؤية الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وأهدافها الاستراتيجية، والتي تعتمد على مبدأ المعرفة من أجل الازدهار وتعزيز بناء الشراكات المبتكرة مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها. ومن خلال نشر الأرقام والبيانات الدقيقة والمحدثة عبر دبي بالس، نضيف قناة جديدة ومبتكرة لإتاحة ونشر المعرفة للجمهور والمستخدمين».

منصة تكامل

ومن جهة أخرى أعلنت «دبي الذكية»، أمس، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سوفت وير أيه. جي» لتسريع بلورة طموح «دبي الذكية» لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم بحلول العام 2021. ويشار إلى أن هذه الشراكة ستستفيد من تكنولوجيا الابتكار لإطلاق منصة التكامل كخدمة عبر الويب (iPaaS webMethods) متعددة المهام.

وستربط هذه المنصة الجديدة الكيانات الحكومية في دبي بأنظمة وعمليات شركات القطاع الخاص الرئيسية لترسيخ التزام المدينة بدعم وتعزيز اقتصاد دولة الإمارات، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لدبي الذكية الرامية إلى تسخير الابتكار الرقمي، من خلال التبني الكامل للتكنولوجيا وإنشاء حكومة رقمية خالية تماماً من الورق، وتعزز الحياة الذكية في عام 2021.

وقال وسام لوتاه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، «إن ما تتمتع به سوفت وير إيه جي» من خبرة مثبتة في إرساء دعائم علاقات وطيدة مع العملاء، وقدرتها في تنفيذ التكامل السلس، يجعلها الشريك الأمثل بالنسبة لنا لتقديم خدمات رفيعة المستوى إلى السكان والزوار ورجال الأعمال والعائلات وكذلك لإتاحة تجربة تعامل مصممة، بما يتماشى مع متطلبات وتطلعات العملاء، وهي ركيزة أساسية تندرج في صميم استراتيجيتنا.