«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تحوّل كل إصداراتها إلى رقمية

المصدر: دبي - البيان

تستعرض مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2019، تطوُّرات مشاريعها ومبادراتها المعرفية الرقمية التي تواكب من خلالها أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2019.

وأعلنت المؤسَّسة، خلال مشاركتها في المعرض، عن تحويل كل إصداراتها إلى رقمية، وستكون هذه الإصدارات متوافرة أمام القرّاء على موقع المؤسَّسة، ومكتبة دبي الرقمية.

كما تسلِّط المؤسَّسة الضوء على تحديثات تطبيق «مكتبة دبي الرقمية»، التي توفِّر 246 ألف عنوان، ومليونين وستين ألف مادة رقمية، تضمُّ كتباً ودراساتٍ ومجلاتٍ وصحفاً وبحوثاً، إلى جانب المواد التراثية ومحتوى الوسائط المتعددة، فيما بلغ عدد مستخدمي «مكتبة دبي الرقمية» 150 ألف مستخدم حتى الآن من جميع أنحاء العالم.

وشمل التحديث كذلك إضافة خاصية الاطلاع على الكتب الأكثر قراءة ضمن التطبيق، وذلك حسب تصنيف محدَّد لمجالات المعرفة المختلفة.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أن المؤسَّسة تسعى سعياً حثيثاً للإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية حكومة دبي اللاورقية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال تفعيل الخدمات الرقمية، التي تتيح للجمهور الوصول السهل والسريع إلى مشاريع ومبادرات المؤسَّسة من خلال هواتفهم الذكية، وتعمل بشكل مستمر على تطوير هذه الخدمات بما يواكب أفضل المعايير العالمية بهذا المجال، منوهاً بأهمية أسبوع جيتكس للتكنولوجيا.