مجلس سيدات أعمال الشارقة يعرض 10 شركات ناشئة في «نجوم المستقبل»

المصدر: الشارقة - البيان

يعرض مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، 10 شركات ناشئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، تقودها نساء ورائدات أعمال من عضوات المجلس، خلال مشاركته في الدورة الرابعة من معرض «جيتكس نجوم المستقبل 2019»، الذي ينظم ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، وتقدم الشركات مشاريع منها يقدم نظاماً ذكياً لتغذية الماشية وخدمات للعلاج عبر الإنترنت وحزام أمان لتعزيز السلامة.

وتتنافس الشركات الناشئة العشر على الفوز بثالث أكبر منحة مالية في «تحدي سوبرنوفا جيتكس»، الذي يصل مجموع جوائزه النقدية إلى 200 ألف دولار أمريكي تتوزع على 10 فئات، فيما تم تخصيص جائزة قدرها 100 ألف دولار لمسابقة «سوبرنوفا»، والتي تتيح لهذه الشركات الناشئة فرصة المشاركة في هذه المسابقة.

وجاء اختيار مجلس سيدات أعمال الشارقة للشركات المشاركة في معرض «جيتكس نجوم المستقبل 2019» وفقاً لمعايير محددة، منها أن تتضمن الشركة عناصر التكنولوجيا والابتكار، وأن تكون الخدمات أو المنتجات سهلة الاستخدام، فضلاً عن تقديم خدمات ذات تأثير إيجابي على المجتمع أو البيئة.

وقالت مريم راشد بن الشيخ، مدير العضوية والخدمات في مجلس سيدات أعمال الشارقة: «يشارك المجلس هذا العام في معرض جيتكس نجوم المستقبل 2019، بصفة (شريك رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا)، والراعي الرسمي لفئة (المرأة في مجال التكنولوجيا)، وذلك تعزيزاً لجهوده في دعم الأعمال التجارية والشركات الناشئة التي تقودها المرأة، وخصوصاً في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا، من خلال توفير منصات فعالة للتعريف بمشاريعهن والترويج لها، واختيار الأفضل والأكثر ابتكاراً منها لرعايتها وتقديمها خلال أيام المعرض».

وأشارت إلى أن جميع العضوات اللواتي فزن برعاية مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض «جيتكس نجوم المستقبل 2019» لديهن صفة مشتركة، وهي القدرة على الحلم، والشجاعة لتحويله إلى واقع، كما أن لديهن أفكاراً جديدة سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على المجتمع.

قيم التحدي

أكدت مريم راشد بن الشيخ أهمية غرس قيم التحدي والإصرار على الفوز وتحقيق النجاح لدى رائدات الأعمال المبتدئات، وتشجيعهن على تنفيذ أفكارهن بغض النظر عن النتيجة، مشيرةً إلى ضرورة تمتع رياديي الأعمال بالقدرة على رؤية العالم بعقل منفتح.