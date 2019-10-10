«صحة دبي» تستعرض نظام الذكاء الاصطناعي في المطالبات المالية

استعرضت هيئة الصحة في دبي نظام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والمطالبات المالية «مساعد AR»، الذي يسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات المالية، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات، وبما يسهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وأكد عبد الرحمن سلطان مدير إدارة الشؤون المالية بهيئة الصحة بدبي أهمية هذا النظام الذي يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021م، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتقليل التكلفة المالية، وتوفير الوقت والجهد، وتسهيل عملية التواصل بين الهيئة والمتعاملين.

وأوضح أن النظام الذي يستهدف 44 جهة حكومية ويعمل على مدار الساعة يسهم بشكل فاعل في تخفيض الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة من أربعة أيام عمل إلى يوم واحد.