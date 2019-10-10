سيف بن زايد يدشن مركز الشرطة الذكي العائم

المصدر: دبي - البيان

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض جيتكس للتقنية 2019، وتجول سموه في أرجاء المعرض، واطلع على ما تعرضه الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة من مشاريع وخدمات تعزز النهضة الرقمية في مجالات تقنية المعلومات بالدولة، إلى جانب المعروضات من الروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس والتقنيات الناشئة، وتعرف سموه من القائمين على هذه المنصات على آخر الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وأنظمة الحماية والأمن وإدارة الطاقة الذكي.

وشملت زيارة سموه الأجنحة الحكومية ومنصة دبي الذكية، وبلدية دبي وجناح وزارة تنمية المجتمع، وجناح مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وموانئ دبي العالمية، والهوية والجنسية والإقامة، وجناح الهيئة التنافسية للإحصاء، والعديد من الأجنحة الأخرى.

احتياجات

وأطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، في جناح القيادة العامة لشرطة دبي بجيتكس، «مركز الشرطة الذكي العائم» الأول من نوعه على مستوى العالم الذي سيقدم خدماته في وسط البحر في جزر العالم، حيث سيتم افتتاحه رسمياً في النصف الأول من العام المقبل بالشراكة مع مجموعة كليندينست ذات الملكية الخاصة والمطورة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» (قلب أوروبا) في دبي، ويتمتع المركز بتصميم يلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية.

تعميم التجربة

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المضي قدماً نحو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتعميم تجربة مركز الشرطة الذكي الذي أثبت نجاحاً عالمياً منقطع النظير في تقديم خدمات دون تدخل بشري، واستقطب وفوداً من مؤسسات أمنية وشرطية وشخصيات عالمية ليعيشوا تجربة استثنائية في واحدٍ من أبرز المشاريع الرائدة والفريدة من نوعها، في إطار سعيهم لتطبيق هذه التجربة في بلدانهم بهدف الارتقاء بالخدمات الشرطية الذكية، بما يسهّل ويوسّع من عملية الوصول إلى جميع أفراد المجتمع.

واستمع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد من معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع لشرح حول أهم المبادرات التقنية التي تعرضها الوزارة في جيتكس، من بينها استراتيجية الوزارة لكبار المواطنين، وفي جناح مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي استمع سموه من القائمين وبحضور معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة حول عدد من المشاريع التقنية الريادية التي يتبناها المركز، كما استمع سموه من مدير عام «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر حول تقنية السفر الذكي بالتعاون مع مطارات دبي، وفي جناح هيئة تنظيم الاتصالات اطلع سموه على مبادرات الهيئة من بينها الهوية الرقمية وبرنامج بعثة، ونظام مكالمات الطوارئ في السيارات (فزعة).

خدمات ذكية

وحول مركز الشرطة الذكي العائم، أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يمثل النسخة الرابعة من المراكز التي تعكف شرطة دبي على إنشائها على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، وذلك بعد النسخة الأولى المتمثلة في مركز الشرطة الذكي «SPS» والنسخة الثانية عبر مركز الـ«Drive thru» والنسخة الثالثة من خلال مركز الشرطة الذكي «walk in» والنسخة الرابعة «مركز الشرطة الذكي العائم»، حيث تهدف جميعها إلى تقديم خدمات تسهم في تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع، ورفع جودة الحياة والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

وأكد العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن مركز الشرطة الذكي العائم يعد إضافة نوعية جديدة لمراكز الشرطة الذكية في شرطة دبي.. مبيناً أن المركز هو إنجاز عالمي جديد لشرطة دبي الحريصة على تقديم خدماتها لكافة المتعاملين أينما تواجدوا على مستوى إمارة دبي وفي إطار حرصها على إسعاد المجتمع.