شراكة بين «دو» و «تيكوم» لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو»، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن شراكة جديدة مع مجموعة تيكوم، تقوم بموجبها بتوفير خدمات الاتصالات والحلول التقنية لشركاء الأعمال في مجمعات أعمال المجموعة والعاملين فيها وذلك عبر منصة ذكية.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ضمن المجمعات المختلفة التابعة لمجموعة تيكوم في أنحاء دبي، كما ستسهم في تسهيل حصول شركاء الأعمال والعاملين ضمن هذه المجمعات من الاستفادة من الحلول المختلفة بيسر وسهولة.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول الأعمال في دو: «انطلاقاً من دورنا المتمثل في تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات اتصال عالمية المستوى، نفخر بشراكتنا مع مجموعة تيكوم بهدف التوسع في تقديم خدماتها وعروضها لشركاء الأعمال وأعضاء مجمعاتها»

وأضاف «تتمتع شركتنا بفهم وخبرة عميقين في مجال تعزيز تجارب العملاء وتقديم العروض المخصصة التي تتناسب مع متطلبات الأعمال، وخصوصاً ضمن مجمعات الأعمال التابعة لتيكوم، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز تجارب العملاء وتسهيل حصولهم على الخدمات التي نقدمها».

ومن جهته قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم: «تمثل شراكتنا مع شركة دو إضافة مهمة لجهودنا في إرساء بيئة أعمال مثالية في مجموعة تيكوم والتي يأتي التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء من بين ركائزها الأساسية.