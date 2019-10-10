المصدر: دبي - البيان

استعرضت الجمارك العالمية خلال فعاليات معرض جيتكس للتقنية وتحت مظلة جناح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المشاركة في المعرض منصة «رايز» الأولى من نوعها في العالم لأتمتة الإجراءات الجمركية في نظام تقني واحد، ويعمل النظام الجديد على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه الأنظمة الجمركية والإدارية بشفافية تحقق أعلى مستويات الأمن والسلاسة التجارية التي تطمح إليها الحكومات، كما يدعم هذا النظام العالمي المتطور الارتقاء بالتصنيف العام للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وزيادة العائدات وتسريع التجارة عبر حماية وإدارة سلسة الإمداد.

وتهدف المنصة الذكية «رايز» التي تم تصميمها بالتعاون مع «دوتك»، الذراع التقنية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى توفير حلول سهلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة البلوك تشين، لتحدث نقلة نوعية في أنظمة إدارة الجمارك والنظم التجارية في الدول الناشئة والمتطورة، ما يحقق فاعلية كبيرة في تقليص تكلفة العمليات الجمركية وزيادة في قيمة التجارة، وكذلك الكفاءة الأمنية العالية من خلال توفير المعلومات الاستخبارية الجمركية المتكاملة.

ونجحت الجمارك العالمية بالاستفادة من تجارب جمارك دبي الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً، في تطوير نظام «رايز» ليصبح الخيار المفضل والأول للحكومات حول العالم من أجل حماية حدودها وتعزيز قيمة تجارتها، خاصة أن النظام قائم على أحدث التقنيات الذكية لرقمنة البيانات، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الجمركية للدول الناشئة، ضمن رؤية مستقبلية تواكب المتطلبات التقنية لسنة 2030 بخلاف معظم الإدارات والأنظمة الجمركية الحالية التي تتبنى أنظمة التسعينيات وتطبيقات 2015 التقنية كحد أقصى.