«جمارك أبوظبي» و«إنجازات» توقعان اتفاقية لإدارة بنية تقنية المعلومات

المصدر: دبي- البيان

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتفاقية مع شركة «إنجازات» لنظم البيانات، تسلمت بموجبها «إنجازات» مسؤولية إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات في جمارك أبوظبي، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019.

وبموجب الاتفاقية توفر «إنجازات» خدمات مركز البيانات بأعلى المعايير مع تهيئة بيئة آمنة وموثوقة للبنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية في جمارك أبوظبي، عبر توفير مركز بيانات من الفئة الرابعة يعد الأول من نوعه من حيث اعتماده تجارياً في المنطقة.

وتعتبر الاتفاقية الجديدة إنجازاً جديداً للشركة التي شرعت في رحلة التحول الرقمي وإعادة الهيكلة الشاملة منذ بداية العام الجاري.

وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي: إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «إنجازات» لنظم المعلومات يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العمل الجمركي بإمارة أبوظبي، وتهيئة بيئة العمل الجمركي بما تحتاجه من بنية تحتية رقمية لنظم المعلومات، الأمر الذي ينعكس بالمزيد من الفاعلية لإجراءات أتمتة العمليات الجمركية.

وقال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي في «إنجازات»: تعود هذه الاتفاقية الاستراتيجية بالفائدة على عمليات شركة إنجازات التجارية في المنطقة. ويشرفنا اختيار مؤسسة تتمتع بمكانة مرموقة كجمارك أبوظبي وثقتها بنا، ونعد بتوفير أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة عالمياً.