الشركات الإيطالية الناشئة تعرض أحدث تقنياتها

المصدر: دبي - البيان

استضافت وكالة التجارة الإيطالية صباح أمس كلّاً من نيكولا لينير السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، وفالنتينا سيتا القنصل العام لإيطاليا في دبي، وجيانباولو برونو المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان، في معرض جيتكس للتقنية، حيث تشارك 11 شركة إيطالية ناشئة وتعرض أحدث منتجاتها التقنية وتعقد اجتماعات مع العديد من الشركاء المحتملين.

وتستعرض الشركات حلولاً تقنية متطورة من شأنها أن تدعم مجموعة من القطاعات ابتداءً من المعلمين وأولياء الأمور في مجال التعليم وحتى منتجات الواقع الافتراضي.