«دو» تعقد عدداً من الاتفاقيات لتطوير حلول وخدمات سحابية مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «هيئة أبوظبي الرقمية» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في مجال تطوير حلول حكومية مبتكرة وتعزيز البنية التحتية الرقمية والمنصات المبتكرة وخلق فرص تعاونية جديدة في مجال الخدمات الرقمية والمشاريع التجريبية وغيرها من آفاق التعاون المشترك.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، والمهندس عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019.

وأكدت روضة السعدي أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أحد السبل الفعّالة لتحقيق أهداف أجندة أبوظبي الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية في الإمارة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للابتكار التكنولوجي.

من جانبه أكد عثمان سلطان أن التعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية يعكس رؤية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الهادفة إلى توفير ابتكارات مميزة لشركائها من الجهات الحكومية بما يعزز مكانتها الريادية في مجال تقنيات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم جهودها الرامية لتعزيز مكانة الشركة باعتبارها شريكاً موثوقاً للمؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي.

حلول

كما وقّعت «دو» مذكرة تفاهم مع مركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، للتعاون في تطوير منظومة متكاملة من حالات الاستخدام والحلول التقنية الجديدة المستندة إلى تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019 بحضور الشيخة نورة بنت حميد النعيمي مدير مركز عجمان X، وسليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وبموجب الاتفاقية الموقّعة، ستعمل «دو» ومركز عجمان X معاً عبر مشاريع مستقبلية مشتركة في مجالات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء لتطوير مجموعة من حالات الاستخدام المتقدمة اعتباراً من العام 2020 فصاعداً.

تنظيم الصناعة الأمنية

وأعلنت «دو» أمس عن اختيارها من جانب مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل في القطاع الأمني الخاص وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في دبي لتوفير حلول وخدمات سحابية للمؤسسة، وذلك بعد قرار الهيئة الحكومية الانتقال إلى منصة دبي بالس.

وبموجب اتفاقية شراكة بين الجانبين تشرف «دو» على عملية انتقال مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بشكل سلس وسريع إلى عالم الخدمات السحابية، ما يتيح للجهة الحكومية الاستفادة من حلول سحابية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع نمو الأعمال عبر منصة دبي بالس.

وقال فريد فريدوني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات: «يعتبر توفير تجارب وخدمات سلسة ركيزة أساسية في رحلتنا نحو تأسيس مدينة ذكية تتمتع بإمكانات هائلة ومستوى عالٍ من التنافسية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2021».

تعاون «دو» و «ويبرو»

وأعلنت «دو» عن تعاونها مع شركة «ويبرو»، المتخصصة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات الأعمال، لتوفير حلول منصة إدارة الهوية والوصول عبر الأجهزة المتصلة بتقنية إنترنت الأشياء في دولة الإمارات، ما يتيح للمؤسسات العاملة تعزيز مستوى أمان وكفاءة عملياتها ومنظومتها المتصلة بما يتماشى مع متطلبات المستقبل الرقمي.