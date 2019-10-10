«البلاغ الذكي» ينجز تقرير الحوادث البليغة في أقل وقت

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أطلقت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي تطبيق «البلاغ الذكي»، ‏بحضور المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، والعميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية.

وقال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي لـ«البيان»: «إن التطبيق عبارة عن نظام إلكتروني ذكي يمكّن أفراد الشرطة من إرسال تقارير الحوادث المرورية البليغة المؤدية إلى الوفاة والإصابات، إلى عضو النيابة ليتم اتخاذ إجراءات المعاينة اللازمة في أسرع وقت ممكن، وسيوفر التطبيق 8 إجراءات في النظام السابق، إلى جانب التخفيف أو القضاء على الازدحام الناتج عن الحوادث البليغة، والذي يتطلب أحياناً إغلاق 3 أو 4 حارات في الشارع لحين وصول وكيل النيابة، مؤكداً أن هذا الأمر لا يغني عن انتقال وكيل النيابة لموقع الحادث في الحوادث البليغة التي يكون فيها وفيات بما يزيد عن 3 وفيات، والتي لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من الحوادث بشكل عام».

وأضاف الفلاسي أن «من ميزات تطبيق «البلاغ الذكي» أنه يسهم في تسريع إجراءات التحقيق والمعاينة اللازمة في الحوادث المرورية البليغة المؤدية إلى الوفاة والإصابات، والتي كانت تتطلب فترة لا تقل عن شهر، ويساعد شرطة دبي باعتبارها من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين في تقليل الازدحام الناتج عن الحوادث المرورية البليغة في الإمارة والآثار الناجمة عنها، إضافة إلى أن وكيل النيابة لن يحتاج للانتقال إلى موقع الحادث، وسيتمكن من إتمام الإجراءات من أي مكان خلال 24 ساعة من وقوع الحادث».

ونوه الفلاسي إلى «أن التطبيق يعمل على الاستغناء عن المعاملات الورقية من حيث المخاطبات والتقارير الفنية المطلوبة، حيث سيقوم التطبيق بإنجاز كل المعاملات اللازمة تحقيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ودعم توجهات حكومة دبي الذكية باستخدام التطبيقات وأتمتة الإجراءات».

وأفاد المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي: «أن آلية تطبيق «البلاغ الذكي» تقوم على أنه بعد وصول سيارات الشرطة إلى موقع الحادث البليغ يقوم شرطي المرور بتسجيل دخوله عن طريق التطبيق ويبدأ بإدخال البيانات، مثل موقع الحادث، ونوع الإصابات وعددها، ويقوم بتصوير وتحميل الصور والفيديو من الحادث، وملء بيانات الأطراف، ومن ثم إرسال التقرير إلى عضو نيابة السير والمرور، حيث تصل إليه رسالة تنبيه في أي وقت ومكان، ليقوم مباشرة بعرض وتقييم التقرير والقيام بالإجراءات اللازمة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، لتصل نتيجة التقرير فوراً إلى شرطي المرور».