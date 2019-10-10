سلطان البادي: «جيتكس» يرسخ مكانة الإمارات في قطاع التقنية

المصدر: دبي - البيان

تفقّد معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، منصة عرض الوزارة في معرض جيتكس للتقنية 2019 بدبي، ورافقه خلال الزيارة المستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والقاضي جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي.

وأشاد معاليه بالدور الذي يؤديه معرض جيتكس للتقنية في ترسيخ مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم، وما يقدمه من فرص لتعزيز جهود التطوير والارتقاء بمستويات كفاءة العمل والأداء، وباعتباره أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن المعرض قد أسهم عبر دوراته السنوية في إبراز حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية المتميزة التي تقدمها منظومة العدل بالدولة لجمهور المتعاملين.

وقال معالي وزير العدل، خلال تفقّده منصة عرض الوزارة في المعرض، إن هذه المشاركة تهدف إلى استعراض جهود الوزارة في تقديم حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها للمتعاملين مع خدماتها المتعددة في مجالات العدالة والقضاء، والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات التي حدثت على تقنية المعلومات والاتصالات، باعتبارها من أهم الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية في تلبية المتطلبات المتزايدة من جراء التغيرات المتسارعة في تقنية المعلومات.