ربط إلكتروني بين «إقامة دبي» و«محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي - البيان

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون في مجال الربط الإلكتروني مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويأتي التعاون في إطار حرص الطرفين على تحقيق رؤية دبي بجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر كفاءة وتكاملاً من حيث ربط الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وتحقيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021.

وقع الاتفاقية كل من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وسامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أهمها دعم وتعزيز دور الطرفين في مجال العمل وتطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية الابتكارية والزيارات الميدانية للمساهمة في دفع عجلة التقدم. كما نصت الاتفاقية على التعاون في مجال المشاريع التقنية بهدف تسريع إجراءات طلبات المتعاملين.

وقال اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود «إقامة دبي» على تحقيق توجهات القيادة الرشيدة في إنشاء منصة ربط ذكية بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل، وبما يتواءم مع الرؤية المستقبلية لإمارة دبي في مجال التحول الرقمي».

ومن جانبه قال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن الهدف من إبرام المؤسسة اتفاقية شراكة وتعاون مع «إقامة دبي»، هو حرص المؤسسة على الوصول برضى المتعاملين إلى أعلى المعدلات من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المتعامل، وتعزيزاً لجهودها المتواصلة لتقديم أفضل خدماتها الإلكترونية والذكية لشركائها ومتعامليها».