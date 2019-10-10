34 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكية لـ«كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

عرضت هيئة كهرباء وميـــاه دبي 34 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكيـــة، من بينها 24 مبادرة جديدة.

وتشمل المبادرات والبرامج والخدمات التي تسلط عليها الهيئة الضوء في منصتها «خدمة الاستجابة الذكية» التي تتضمن عدة خصائص تشمل التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات ومتابعتها؛ وخدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للميــاه»، والتي تخطر متعاملي الهيئة من مستخدمي عدادات المياه الذكية، بارتفاع معدلات استهلاكهم من المياه والتي قد يكون سببها تسرباً في المياه داخل العقار.

وتعرض الهيئة مزايا موقعها الإلكتروني المحدث الذي تم تصميمه على ضوء نتائج تجربة المتعاملين، وبحوث مرجعية موسعة تركز على احتياجات المتعاملين وتتناول مفاهيم هندسة معلومات القنوات الذكية بشكل متقدم، إضافة إلى مقارنات معيارية مع المواقع الإلكترونية التابعة لعدد من أكبر المؤسسات العالمية، حيث تم استحداث تصاميم مبتكرة وسلسة لشاشات العرض ولقوائم التصفح تم اختبارها مع مختلف فئات المستخدمين.