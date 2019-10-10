خالد بن محمد بن زايد يزور «جيتكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، بزيارة إلى معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 4500 شركة من نحو 100 دولة. وتفقد سموه، خلال الزيارة، جناح حكومة أبوظبي الذي يضم 32 جهة حكومية، وتعرّف إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية وتقنيات استدامة أمن الشبكات، إلى جانب الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات في سبيل تحسين تجربة المتعاملين، وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية.

استراتيجية التحوّل الرقمي

واستمع سموه إلى شرح لتطورات استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها أبوظبي، لتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الخدمات الرقمية الحكومية.

حكومة بلا ورق

وتوقف سموه في منصة دبي الذكية، واستمع إلى شرح لأحدث الخدمات الذكية التي تطورها «دبي الذكية» في مجال الخدمات الحكومية، إلى جانب استراتيجية المعاملات اللاورقية التي تستهدف تحويل حكومة دبي بحلول 2021 إلى حكومة بلا ورق، مما يلغي أكثر من مليار قطعة من الورق تُستخدم في المعاملات الحكومية سنوياً.

وخلال جولته، اطلع سموه في منصة هيئة تنظيم الاتصالات على عدد من المشاريع المستقبلية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في عصر التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

حلول

وزار سموه جناح حكومة الشارقة، الذي يضم 33 جهة حكومية، وتعرّف إلى أحدث الخدمات الرقمية التي أطلقتها الجهات الحكومية في الإمارة. وتعرّف سموه، خلال زيارة منصة حكومة عجمان، إلى آخر الحلول التقنية والأنظمة التكنولوجية التي تسهم في تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.

كما زار جناح حكومة الفجيرة، وتعرف إلى أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير عدد من الخدمات الحكومية في الإمارة. وزار سموه منصة وزارة الداخلية السعودية التي تستعرض أحدث خدماتها الذكية وتقنيات أمن المنافذ، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية، والشيخ عبد الله محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وعلي راشد قناص الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي.