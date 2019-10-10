20566 مستثمراً و5277 شركة في دبي يطورون تقنية المعلومات

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات رخص الأعمال الصادرة عن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد الشركات المرخصة للعمل في قطاع تقنية المعلومات بدبي، يصل 5277 شركة، فيما يصل عدد المستثمرين المسجلين كملّاك في رخص هذه الشركات، إلى 20566 مستثمراً، كما في 7 أكتوبر الجاري.

وأوضحت البيانات أن نشاط تقنية المعلومات، يضم 25 نشاطاً فرعياً، ويمكن لكل شركة أن تعمل في أكثر من نشاط فرعي.

وبحسب البيانات حول توزيع الرخص على الأنشطة الفرعية لتقنية المعلومات، يصل عدد الشركات العاملة في نشاط تصميم نظم الحاسب الآلي إلى 3742 شركة، فيما تتخصص 451 شركة في نشاط برمجة الرقائق الإلكترونية، وتعمل 2491 شركة في نشاط تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، كما توفر 669 شركة خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعمل 49 شركة في تصميم هيكلية الأمن الإلكتروني، أما نشاط تصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية، فتعمل ضمنه 551 شركة.

وتعمل 477 شركة في نشاط استشارات أجهزة الحاسب الآلي، فيما تقدم 533 شركة استشارات تقنية المعلومات، أما خدمات شبكات تقنية المعلومات، فيعمل ضمنها 1613 شركة، وتتخصص 10 شركات في استشارات الأمن الإلكتروني، وتقدم 85 شركة خدمات إدارة المخاطر الإلكترونية، و52 شركة خدمات تدقيق ومراجعة واختبار المخاطر الإلكترونية، وتعمل 110 شركات في نشاط استشارات الشبكات الإلكترونية، و117 شركة في استشارات الإنترنت.

وكشفت البيانات أن 33 شركة تقدم خدمات إدارة عمليات الأمن الإلكتروني، فيما توفر 507 شركات خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 36 شركة تقدم خدمات تصنيف وتحليل البيانات. وتعمل 75 شركة في نشاط الدليل الإلكتروني، إلى جانب 852 شركة عاملة في خدمات إدخال البيانات، ويصل عدد الشركات العاملة في نشاط إمداد مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بالمحتويات إلى 1376 شركة، وتقدم 926 شركة خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلومات، فيما توفر 163 رخصة خدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب 38 شركة مزودة لخدمات مركز البيانات، ويعمل في دبي 1911 شركة ضمن نشاط إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى 1270 شركة عاملة في نشاط «مجمع للتعامل الإلكتروني».