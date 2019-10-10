231 مليار درهم تجارة دبي بتقنية المعلومات في 10 سنوات

المصدر: دبي ـ البيان

أظهرت إحصائيات أصدرتها جمارك دبي بمواكبة أسبوع جيتكس للتقنية 2019 أن دبي استطاعت أن تضاعف تجارتها الخارجية في قطاع تقنية المعلومات خلال السنوات العشر الماضية مع وصول نسبة النمو المحققة في التجارة بهذا القطاع بين العامين 2009 و2018 إلى 97%، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بتقنية المعلومات في العام 2018 نحو 231 مليار درهم 117 مليار درهم في العام 2009.

وفي النصف الأول من العام 2019 بلغت نسبة النمو في تجارة دبي بتقنية المعلومات نحو 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 لتصل قيمتها إلى 118 مليار درهم مقابل 114 مليار درهم، وقد بلغت قيمة الواردات في النصف الأول من العام الحالي 60 مليار درهم وبلغت قيمة الصادرات 875 مليون درهم محققة نمواً بنسبة 15%، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 57 مليار درهم محققة نمو بنسبة 8%. وتتقدم الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في التجارة بقطاع تقنية المعلومات بقيمة 32 مليار درهم تليها فيتنام في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 15 مليار درهم ثم المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 9 مليارات درهم.

وتتصدر أجهزة الهواتف الذكية والخلوية تجارة دبي الخارجية بقطاع تقنية المعلومات وأجهزة الاتصال، حيث تبلغ قيمة التجارة بهذه الأجهزة 66.6 مليار درهم، تليها أجهزة الكمبيوتر المحمول بقيمة 9 مليارات درهم، ثم قطع غيار الهواتف بقيمة 2.8 مليار درهم، تتبعها وحدات لتخزين المعلومات بقيمة 1.7 مليار درهم، وأجهزة التلفاز الذكية بقيمة 1 مليار درهم.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «ترسخ دبي بجدارة موقعها العالمي كمركز دولي محوري لتجارة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، مدفوعة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة العمل على تحقيق الريادة العالمية في مجال الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في قيادة التطور السريع الذي يشهده العالم مع تسارع إنجازات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تعد تجارة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم المكونات الحيوية التي تحرك عجلة التجارة العالمية وتؤثر في مستوى نموها، ولذلك نعمل على أن نقدم أفضل التسهيلات التجارية والجمركية للشركات العالمية التي تقود صناعة وتجارة تقنية المعلومات».

تجربة تفتيش افتراضية

وحظيت مشاركة جمارك دبي في معرض جيتكس بتفاعل العديد من زوار المعرض حيث اصطفت وفود ذوي العلاقة بالعمل الجمركي وطلاب كليات التقنية العليا والجامعات، للتعرف على مشروع الواقع الافتراضي في عمليات التفتيش، عبر تجربة حية يقوم بها ضباط التفتيش في جمارك دبي، وتأتي المرحلة الثانية من برنامج الواقع الافتراضي في عمليات التفتيش لتدريب ضباط جمارك دبي في المطارات على طرق وأساليب تفتيش أمتعة المسافرين من خلال نظام يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي.

مؤتمر المشغل الاقتصادي

وأعلنت جمارك دبي عبر الإذاعة الداخلية لمعرض جيتكس عن استضافة دبي للمؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال الفترة 10-12 مارس 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، حيث سيحضر فعاليات المؤتمر بجانب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أكثر من 1000 شخصية متخصصة في القطاع الجمركي.