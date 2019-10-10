عمار النعيمي يطلق بوابة عجمان للدفع الذكي

المصدر: عجمان- البيان

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي «بوابة عجمان للدفع الذكي»، وهي منصة دفع ذكية لحكومة عجمان، تواكب أحدث التقنيات الرقمية في مجال دفع المقابل المالي للخدمات الحكومية التي تقدم للمتعاملين، ويتم من خلالها إدارة الإيرادات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وفق أعلى المعايير العالمية.

تهدف المنصة التي تم إطلاقها بمكتب سموه في الديوان الأميري، إلى توفير قنوات وخيارات رقمية متعددة، تتيح للمتعاملين سهولة دفع المقابل المالي للخدمات الحكومية في إمارة عجمان.

كما قام سموه بإطلاق المحفظة الرقمية لبوابة عجمان، وهي المحفظة الرقمية الأولى التي ترتبط بالهوية الرقمية الموحدة في دولة الإمارات، والتي تتميز بالمرونة والدقة، وتتيح للمتعاملين واجهة موحدة، تمكنهم من دفع ومتابعة جميع عملياتهم المالية لدى الجهات الحكومية التابعة لإمارة عجمان.

يأتي هذا الإطلاق، تماشياً مع استراتيجية إمارة عجمان 2021، التي تركز على مجتمع سعيد، يسهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد. وستتميز إجراءات الخدمات التي توفرها بوابة عجمان للدفع الذكي بالسهولة والراحة، لتتلاءم مع متطلبات العملاء وأسلوب حياتهم.. كما أن عملياتها الرقمية تشجع على تبني المعاملات اللا ورقية، ما يسهم في بناء اقتصاد مستدام، يشعر فيه العملاء بسعادة كبيرة نحو الخدمات المقدمة إليهم.

خطوة مهمة

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، إن إطلاق بوابة عجمان للدفع الذكي، يمثل خطوة مهمة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في كفاءة إجراءات تحصيل المقابل المالي للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين من الشركات والأفراد، كونها توفر لهم واجهة موحدة لدفع رسوم جميع عملياتهم المالية لخدمات الجهات الحكومية في إمارة عجمان، باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

ونوه الشيخ أحمد بأن إطلاق بوابة عجمان، يعتبر ثمرة جهد وتعاون دائرة المالية، وجميع المؤسسات الحكومية في إمارة عجمان، وقال: «أثناء العمل على إنشاء بوابة عجمان للدفع الذكي، حرصنا على الاستماع لاحتياجات وتوجهات هذه المؤسسات الحكومية في ما يخص الإيرادات الحكومية والرقابة المالية عليها، وعملنا معاً من أجل الوصول إلى بنية تقنية حديثة، تناسب متطلباتهم وتطلعاتهم المستقبلية، ونحن هنا ننظر إلى هذه المؤسسات الحكومية، كشريك أصيل، يلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف بوابة عجمان». وأثنى على تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لحكومة عجمان.

تحول رقمي

وتتميز «بوابة عجمان» بعدد من المزايا التي تجعلها بوابة الدفع المفضلة للأفراد والشركات في إمارة عجمان، كونها توفر السهولة والراحة للعملاء، ودرجة عالية من الأمان والدقة، وتتعدد فيها قنوات وخيارات الدفع التي تلائم مختلف فئات المتعاملين.

من جانبه، قال مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية بحكومة عجمان، إن إطلاق بوابة عجمان، يأتي تماشياً مع خطة التحول الرقمي التي قامت حكومة عجمان بتطويرها للأعوام 2017-2022، وتهدف إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى رقمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

محافظ رقمية

توفر «بوابة عجمان»، خيارات دفع متعددة، تشمل بطاقة بوابة عجمان، والمحفظة الرقمية لبوابة عجمان، والمحافظ الرقمية العالمية، مثل أبل باي وسامسونغ باي والبطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر والدفع المسبق، والخصم المباشر من الحساب المصرفي «الشيكات والدفع النقدي ومراكز الخدمة وأكشاك الخدمة الذاتية والرسائل النصية القصيرة».