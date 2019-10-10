«المركزي» يستطلع رضا العملاء عن الخدمات المالية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استطلاعاً للرأي لتقييم وقياس مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة في الدولة.

ويأتي الاستطلاع في إطار جهود المصرف المركزي المتواصلة لمراقبة وتنظيم أنشطة المؤسسات المالية والارتقاء بجودة الخدمات والتجارب المقدمة للعملاء وتقييم مدى سعادة ورضا العميل. وستوفر نتائج الدراسة معلومات مهمة وبيانات مفيدة حول أبرز آراء وتوجهات العملاء بما يدعم المصرف المركزي في عملية مراجعة وتطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلكين المعني بحماية عملاء الخدمات المالية في الدولة.

ودعا المصرف المركزي في بيان أصدره أمس العملاء الراغبين بالمشاركة في الاستطلاع إلى زيارة موقعه الإلكتروني للاطلاع على مضمون الاستطلاع.