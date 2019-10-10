الإمارات تتفوق عالمياً بالمناطق الاقتصادية الخاصة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد البنك الدولي أن الإمارات تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي تبنت برامج ناجحة لإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأصدر البنك الدولي تقريراً أمس بعنوان «التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية»، ضمن سلسلة تقاريره التي يُصدرها بعنوان «تقرير التنمية العالمية».

وتناول التقرير مفهوم سلاسل القيمة العالمية باعتباره أحد محركات التجارة والنمو الاقتصادي العالمي منذ استحداثه في مطلع تسعينات القرن الماضي.

ويرصد مفهوم سلاسل القيمة العالمية عمليات إنتاج السلع التي تتم في أكثر من دولة.

وتطرق التقرير إلى المناطق الاقتصادية الخاصة كإحدى أهم الآليات التي تعزز سلاسل القيمة العالمية. ويُقصَد بالمناطق الاقتصادية الخاصة المناطق التي تمنح تسهيلات وإعفاءات خاصة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تجري بداخلها. وتشمل المناطق الاقتصادية الخاصة المناطق الحرة.

وأكد التقرير أن برامج إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في الإمارات كانت من النماذج القليلة جداً للبرامج الناجحة في هذا الشأن على مستوى العالم، بالإضافة إلى البرامج التي تبنتها الصين وبنما، وأخيراً إثيوبيا.

وأوضح التقرير أن المناطق الاقتصادية الخاصة في الدول المذكورة حققت نجاحاً مبهراً في جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وذكر التقرير أن المناطق الاقتصادية الخاصة في هذه الدول تمنح الدول الأخرى دروساً عملية في كيفية تشغيل هذه المناطق بنجاح والاستفادة القصوى من إمكانياتها في استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وأشار التقرير إلى المناطق الاقتصادية الخاصة في الإمارات اضطلعت بدور حيوي في تحفيز عملية تنويع اقتصادي تعتمد بالأساس على التصدير.