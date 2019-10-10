غرف فندقية فوق الماء في ديرة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بدأت شركة الفنادق الهندية المحدودة العد العكسي لتشييد فندق «تاج» في إطار مشروع «إثراء ديرة» الواجهة البحرية الجديدة في دبي وفقاً لمصادر تحدثت لـ «البيان الاقتصادي». ويعد الفندق الجديد الرابع للشركة في دبي والثاني من نوعه في المشروع بعد فنادق ومنتجعات ويندام.

يضم الفندق 200 غرفة وجناح بعضها فوق الماء، هذا غير المطاعم ومرافق التجزئة والحفلات والنادي الصحي.

وقالت المصادر إن رؤية المشروع تتجسد في خلق منطقة نابضة بالحياة تثري ديرة، حيث يجري العمل على تطوير 21 قطعة أرض سيتوزع داخلها 2155 وحدة سكنية و8 أبنية فندقية تشتمل على 1450 غرفة وهناك أيضاً شقق فندقية، و750 وحدة تجارية، وهناك مساحة خاصة للمكاتب تبلغ 66710 أمتار مربعة، وهناك مرسى الخور الذي تنتشر على أطرافه مجموعة من المطاعم والمقاهي.